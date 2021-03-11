Томская команда КВН «Вояж» выступит на международном фестивале в Сочи

В этом сезоне к команде «Вояж» присоединился КВНщик из Новосибирска, до этого в коллективе были только девушки. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сборная Томского госуниверситета «Вояж» примет участие в 32-ом международном фестивале «КиВиН-2021», который стартовал в Сочи сегодня, 11 марта, и продлится до 22 числа. Также Томскую область будут представлять два других коллектива – «Карма» (НИ ТГУ, ТУСУР) и «Каппа Геркулес» (НИ ТПУ), сообщает пресс-служба администрации региона.

– Мы хотим доказать, что сибирский юмор может с легкостью покорить телевизионную лигу в предстоящем сезоне, и готовы показать лучший материал, который нарабатывала наша команда на протяжении нескольких лет. Для жюри и зрителей мы готовим сюрприз, – рассказала капитан команды «Вояж» Дарья Показаньева.

Все участники фестиваля сыграют только один конкурс «Приветствие». Выступления будут оценивать редакторы телевизионных лиг КВН. Всего заявки на участие в конкурсе подали почти 500 команд.

Если томичи пройдут во второй тур, то будут претендовать на место в сезоне ТВ-лиги – к судейству в этом отборе присоединится президент международного союза КВН Александр Масляков. «Вояж» отправился на «КиВин-2021» при поддержке департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.