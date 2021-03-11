Тогурская школа Томской области получила имя летчика-испытателя Сергея Маслова

«Очень почетно и ответственно, когда твое имя носит школа», – признался Сергей Маслов.

Средняя школа села Тогур Колпашевского района теперь носит имя Героя России Сергея Маслова. Летчик-испытатель родился и вырос в этом селе, а также окончил местную школу. Имя Маслова было присвоено в рамках проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области.

– Когда школа носит имя знаменитого человека, особенно земляка, это стимул для патриотического воспитания, чтобы молодые люди стремились быть подобными своим героям, – отметил вице-спикер думы Александр Куприянец.

Сергей Маслов проходил службу в Чехословакии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, за что был награжден орденом «Красная звезда». В 2008 году за мужество и героизм он удостоен звания Героя России. Сейчас Маслов живет в Москве: до сих пор летает, занимается испытаниями авиационной техники и работает над модернизацией вертолета МИ-28.

– Очень почетно и ответственно, когда твое имя носит школа, – сказал летчик во время посещения школы. – С удовольствием здесь бываю, когда получается, выступаю перед учениками. Вот сегодня несколько человек сказали, что мечтают стать летчиками. По мере своих возможностей готов им помогать.