Специалисты проведут дополнительные проверки состояния кровель в Томске

Томичей просят быть бдительными: не проходить вблизи зданий под снежными навесами, а также не парковать там автомобили.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил усилить контроль за очисткой кровель от снега и наледи: проверить крыши всех зданий, козырьки подъездов и балконов. Накануне коммунальные служба провели работы по 118 адресам, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Сегодня мы работаем на упреждение несчастных случаев, с учетом потепления и усилившегося ветра необходимо предпринять неотложные меры для того, чтобы все здания областного центра – жилые дома, торговые объекты, офисные помещения, гаражные комплексы и пр. находились в нормативном состоянии. В такой ситуации не должно быть послаблений ни для муниципалитета, ни для коммунальных служб и жилищных организаций, – отметил Михаил Ратнер.

Напомним, вчера «КП-Томск» сообщала, что в Советском и Ленинском районах две женщины пострадали от падения снега с крыш. По данному факту были проведены проверки. Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии, на пр. Фрунзе, 122, работы по очистке кровли вчера велись с соблюдением требований техники безопасности: место было огорожено лентами, внизу сотрудник предупреждал пешеходов об опасности выхода из подъезда.

По пр. Ленина, 129, последняя проверка состояния крыши была проведена 4 марта. Сейчас собственник здания планирует очистить кровлю со стороны пер. Совпартшкольного, вчера там были выставлены предупреждающие ограждения.