Томич надолго лишится свободы за разбойное нападение на пенсионера

Из-за четырех тысяч рублей мужчина вломился в дом пенсионера и угрожал ему. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кировский районный суд Томска признал местного жителя виновным в совершении разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Мужчина осужден к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев за нападение на пенсионера. Подсудимый не признал свою вину и настаивал на тайном хищении денег, сообщает пресс-служба прокуратура Томской области.

– Установлено, что в марте 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи металлического гвоздодера взломал замок на двери соседского дома, в котором проживает 86-летний пенсионер, и проник внутрь. Угрожая гвоздодером, подсудимый потребовал передачи ему денежных средств. В попытке защититься от нападения потерпевший упал, после чего подсудимый прижал его к полу и украл из кармана брюк денежные средства в размере 3,9 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина имеет не отбытое наказание по приговору за нарушение ПДД. Учитывая это и тяжесть совершенного разбоя, суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил.