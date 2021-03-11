Томские врачи изучают, как COVID-19 влияет на сердце

По словам медиков, многие пациенты с COVID-19 сталкиваются с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы.

Томские и асиновские врачи проводят научное исследование, в котором планируют выявить наиболее часто встречающиеся сердечно-сосудистые осложнения после перенесения коронавируса. Также специалисты разработают способы лечения таких пациентов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– На фоне инфекции часто наблюдаются аритмии, в том числе в сочетании с миокардитом или ишемической болезнью сердца. Нам важно изучить причины и факторы появления этих осложнений и выработать эффективные алгоритмы их профилактики и лечения, – сообщил академик РАН, директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН Сергей Попов.

Работа проводится на базе Асиновской районной больницы: медики анализируют истории болезней, проводят УЗИ сердца и другие лабораторные исследования. Затем в течение года после выписки из стационара пациентов будут наблюдать в поликлинике.

Научное исследование проводят сотрудники отделения патологии миокарда НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН совместно с врачами Асиновской районной больницы.