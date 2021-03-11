Власти направят более 10 млн на ремонт системы отопления в четырех детсадах Томска

В прошлом году работы были выполнены также в четырех учреждениях: трех школах и одном детском саду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Томска до конца года планирует провести капитальный ремонт системы отопления в детских садах города: №2 (пер. Базарный, 11), №45 (пр. Фрунзе, 133), №46 (у. Войкова, 82б) и №63 (пер. Нечевский, 21). На это будет направлено более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Ежегодно администрация Томска выделяет средства на то, чтобы обновить инженерные коммуникации в школах и детских садах, сделать их комфортными и безопасными для юных горожан. Делаем мы это комплексно, ремонтируем системы отопления, кровли, заменяем окна на современные стеклопакеты и пр. В этом году нам удалось почти в четыре раза увеличить финансирование с 2,7 млн рублей до 10, – сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Отмечается, что сейчас идет поиск подрядчиков для проведения капремонта инженерных коммуникаций в детсадах №2, №46 и №63. Аукцион объявлен на сайте электронных торгов.

Работы выполнят в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», которая рассчитана на 2015-2025 годы. Так, в прошлом году система отопления была модернизирована в школе №12, в детсаду №45 обновлено искусственное уличное освещение. В школе №39 для детей с ограниченными возможностями здоровья утеплены чердачные перекрытия и отремонтирована система отопления, а в 23-й школе установлены 62 новых оконных блока.