Глава Центробанка не исключает продления льготной ипотеки в Томской области в 2021 году

По итогам исследования РИА Новости, в Томской области самая доступная ипотека среди сибирских регионов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 24 российских регионах льготную ипотеку с господдержкой как антикризисную меру можно было бы продлить после июля 2021 года. В список включена и Томская область, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

По расчетам регулятора, продление льготной ипотеки без негативных эффектов возможно также в республиках Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, в Ставропольском крае, в Новосибирской, Омской, Ростовской, Челябинской, Ярославской и ряде других областей.

– В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, – сказала Набиуллина. – Но в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться, поскольку рост цен уже отразился на доступности жилья.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках должна завершиться в июле. Она была введена в период пандемии и уже продлевалась: изначально планировалось, что антикризисная мера будет действовать до ноября 2020 года. В ЦБ неоднократно отмечали, что эту программу нужно сворачивать.

По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23% (на 2 п.п. ниже, чем годом ранее). На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже – 5,86%. В то же время в рыночном сегменте ипотеки, при покупке жилья на вторичном рынке, ставки остаются достаточно высокими.