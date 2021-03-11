Томским чиновникам могут сделать послабления в части антикоррупционных требований

В законопроекте имеются в виду ситуации, когда чиновник в силу форс-мажорных обстоятельств не смог на 100% выполнить антикоррупционные требования. К таким обстоятельствам предлагается отнести пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты.

Проект, который позволит освобождать от наказания чиновников за нарушения антикоррупционных запретов и требований, в первом чтении приняла Госдума РФ, сообщили журналисты «Российской газеты». Это станет возможным, если нарушение произошло по не зависящим от них обстоятельствам. Уголовных статей нормы не касаются - взятки по-прежнему будут наказываться строго.

В законопроекте указаны ситуации, когда чиновник из-за форс-мажорных обстоятельств не смог на 100% выполнить антикоррупционные требования. К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. В том же ряду - запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Помешал ли облеченному в чин форс-мажор, установит комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Только в этом случае он может быть освобожден от наказания.