«А ты не воруй»: как экс-директор томской стройфирмы попался на мошенничестве

За почти 2 года экс-руководитель завладел денежными средствами 8 потерпевших на общую сумму 2,7 млн рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый дать показания отказался.

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу 33-летнего томича в совершении им 8 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь директором строительной организации, с июля 2018 по март 2020 года заключал договоры без намерения их фактического исполнения – для того чтобы скрыть преступный умысел, он начинал работы, после чего не выходил на связь с заказчиками, - отметили в ведомстве. - В результате мужчина завладел денежными средствами 8 потерпевших на общую сумму 2,7 млн рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый дать показания отказался.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд областного центра.