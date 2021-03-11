Томским семьям с детьми-дошкольниками пересчитают размер денежных выплат

"Детская" выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет их будут производить по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Президент России подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи, сообщили столичные СМИ. В соответствии с документом, ее размер может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Уточняется, что если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если же этого все равно не хватит до минимального размера, тогда выплата составит 100 процентов. По указу президента РФ, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Добавляется, что выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет их будут производить по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.