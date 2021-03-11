Погода в Томске 11 марта 2021 года: снег с дождем, гололед, штормовое предупреждение

сегодня и завтра в регионе и областном центре ожидается сильный снег, ухудшение видимости, На сегодня синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Также в некоторых районах возможны метели, гололедно-изморозевые явления, отложения мокрого снега и заносы на дорогах.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый снег, местами гололедные явления. Ветер юго-восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура днем -1, +1°С. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на западный 4-9 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура – 4, +1, местами -7, -12°С. На дорогах гололедица, снежные заносы

По данным ГУ МЧС России по Томской области, сегодня и завтра в регионе и областном центре ожидается сильный снег, ухудшение видимости, усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. В связи с этим, возможны аварии на объектах жизнеобеспечения. Водителям рекомендуется соблюдать необходимую дистанцию во время движения, пешеходам также советуют быть осторожными в пути.