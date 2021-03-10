«Рождение Легенды»: томские бойцы взяли почти 60 наград на турнире по тхэквондо

Томские бойцы показали себя достойно на соревнованиях по тхэквондо. Фото: сайт департамента по молодежной политике и спорту Томской области

Открытые региональные соревнования по тхэквондо «Рождение Легенды» прошли в Томске. Турнир состоялся в спорткомплексе «Юпитер».

В соревнованиях приняли участие 82 человека из Томской и Кемеровской областей. Спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Так, среди мальчиков и девочек лучшими стали следующие томские спортсмены: Владислав Петрачев, Алексей Акчурин, Максим Журавлев, Роман Федоров, Александр Романов, Матвей Коваленко и Екатерина Шпока, сообщает сайт департамента по молодежной политике и спорту региона.

В возрастной категории «юниоры/ юниорки» первые места заняли спортсмены Томской области: Алексей Чернозубов, Сергей Яковлев, Матвей Чернов и Ангелина Сыпченко. А среди юношей и девушек победили Никита Савельев, Сергей Черненко, Артем Ткачев, Сергей Чернозубов, Ульяна Григоревская, Яна Шенкнехт, Екатерина Никифорова, Дарья Токмакова и Анастасия Хоменкова.

Томские спортсмены, занявшие первые места, представляли Чаинскую спортшколу, ДЮСШ единоборств, спортивные клубы «Тоян», «Патриот» и «Коре». Спортсмены тренируются под руководством Сергея Гиро, Андрея Кима, Эламана Рысмендиева и Павла Санзарева.

В командном зачете «золото» взяла ДЮСШ единоборств, второе место занял СК «Тоян», бронзовыми призерами стали гости турнира – спортсмены детско-юношеской спортивной школы № 7 из Новокузнецка. Всего томичи завоевали 58 медалей: 20 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых.