Сегодня в Томске грузовой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину

Очередное ДТП произошло в Томске на пешеходном переходе. Фото: сайт УМВД по Томской области

10 марта около 15 часов 50 минут на улице Смирнова, 44/2 автомобилем КАМАЗ-5511 под управлением 30-летнего мужчины-водителя совершен наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт регионального управления полиции.

В результате наезда 55-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

Если Вы стали свидетелем данного происшествия просьба позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж.

Сводка происшествий носит информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность быть внимательными и вежливыми. Водители – выбирайте безопасную манеру вождения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Приближаясь к пешеходным переходам, перекресткам, местам остановок общественного транспорта и массового скопления людей снижайте скорость и будьте готовы остановиться при необходимости. Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.