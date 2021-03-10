На севере Томской области предприятия наращивают добычу рыбы

Север Томской области наращивает добычу речной рыбы

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр в ходе рабочей поездки оценил потенциал предприятий рыбной отрасли Каргасокского района, сообщает портал администрации региона.

Вице-губернатор познакомился с работой предприятий, входящих в число крупнейших рыбодобытчиков региона, – ООО «Афанасий Матвеевич» и ИП Валерия Седунова. В 2020 году они выловили 202,1 и 76,2 тонны рыбы соответственно.

Общий улов каргасокских рыбаков в 2020 году составил 604 тонны. По объему рыбодобычи, который за последние шесть лет вырос почти в два раза, муниципалитет занимает второе место в Томской области после Александровского района.

Промышленное рыболовство на территории Каргасокского района ведут 17 предприятий на 259 рыбопромысловых участках. По данным на конец февраля им предоставлено квот на вылов 770,5 тонны рыбы, в том числе более 2 тонн ценных пород – стерляди и пеляди.

– Рост объемов добычи и переработки в Каргасокском районе обусловлен стабильной господдержкой, – заявил Андрей Кнорр. – В рамках региональной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса с 2014 по 2020 годы местные рыбаки получили субсидии на 3,2 миллиона рублей на возмещение части затрат на приобретение оборудования и компенсацию расходов за электроэнергию. При поддержке областного и местного бюджетов они закупили холодильное и рыбоперерабатывающее оборудование, лодки и моторы.

Так, благодаря финансовой поддержке государства предприниматель Валерий Седунов в 2016 году возродил в Каргасокском районе переработку речной рыбы. В 2020-м его цех произвел 52 тонны рыбной продукции – на 5 тонн больше, чем в 2019 году. Ассортимент включает 120 наименований: рыба холодного и горячего копчения, деликатесы, наборы для ухи, фарш, филе, икра пробойная и др. Для реализации собственной продукции предприниматель создает торговую сеть – магазины «Рыба от Михалыча» уже работают в Томске на оптовых складах на ул. Бердской, а также в Каргаске.