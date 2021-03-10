«День заботы»: 11 апреля в стране и Томской области пройдет благотворительная акция

11 апреля в стране пройдет благотворительная акция по сбору денег для сирот и тех ребят, кто оказался без попечения родителей

11 апреля в стране шестой раз пройдет масштабная благотворительная акция «День заботы»: один день, когда множество людей в России собирают деньги, чтобы улучшить жизнь детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году сбор средств осуществляется на проект «Наставничество», который поможет 200 подросткам из 14 регионов найти старших друзей. Организатор акции – Детский благотворительный фонд «Солнечный город».

Представьте себе жизнь ребенка в детском доме. Из взрослых рядом только воспитатели, из ровесников – «товарищи по несчастью», которым также тяжело доверять людям после того, как их оставили самые близкие. Чтобы подростки в детских домах не оставались один на один со своими недетскими проблемами, нужно помочь каждому из них найти значимого взрослого, который поддержит и поделится жизненным опытом.