В Томске зафиксированы два случая падения снега на людей

Каждый год в Томске от падения снега и льда с крыш страдают люди

Два случая падения снега на людей с крыш зданий зафиксировано в Томске 10 марта, пострадали женщины в Советском и Ленинском районе, сообщает ГУ МЧС региона.

На проспекте Ленина, 129 с крыши здания снег упал на 36-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение и после осмотра врачей отпущена домой. У женщины диагностировали поверхностную травму волосистой части головы.

На проспекте Фрунзе, 122 снег упал с пятиэтажного дома на 27-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена для обследования в Областную клиническую больницу.

Отметим, что снег упал с крыш домов, расположенных на центральных проспектах. Для контроля их состояния и предупреждения опасных ситуаций нет необходимости организовывать специальные рейды.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает граждан быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий.