Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области

Все умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

Сегодня, 10 марта, в Томской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 661 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 83 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 013 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

За последние сутки в стране выявлено 9 079 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 446 пациентов скончались, 13 350 выздоровел. Всего с начала пандемии в России заболели 4 351 553 человека, 90 275 скончались, 3 945 527 выздоровели.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - сообщает оперштаб.