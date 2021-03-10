В Томске завершили расследование дела серийного насильника

Томского насильника опознали жертвы.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего томича в совершении серии изнасилований на протяжении 20 лет. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СКР.

«По версии следствия, в период с 2001 года по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападения на женщин, которых подвергали сексуальному насилию. У следствия были все основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», - говорится в сообщении.

В результате исследования вещественных доказательств, с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель города Томска. Он также был опознан потерпевшими.

Обвиняемый признал свою вину только частично. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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