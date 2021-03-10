Томскстат: в 2020 году наибольший объем инвестиций привлекла добыча полезных ископаемых

В добычу нефти и газа в Томской области в 2020 году вложено почти 22 млрд рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

На развитие экономики и социальной сферы региона за 2020 год направлено 101,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, сообщает Томскстат. В сопоставимых ценах это 95,6% к уровню 2019 года.

По-прежнему самой привлекательной для инвестирования остается добыча полезных ископаемых, где вложения достигли 26,8 млрд руб. (34,1% от общего объема инвестиций). В том числе, в добычу нефти и природного газа направлено за год 21,9 млрд руб.

Значительные средства вложены в обрабатывающие производства – 12.3 млрд руб. (15,7%), а также в транспортировку и хранение, включая трубопроводный транспорт, – 8,4 млрд руб. (10,7%).

Среди обрабатывающих производств наибольшая инвестиционная активность наблюдалась в обработке древесины и производстве изделий из дерева, куда вложено 2,7 млрд руб., в химическом производстве (1,6 млрд), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (1,3 млрд), а также электрооборудования (1,2 млрд руб.).

По данным Томскстата, основной объем инвестиций – 78,5 млрд руб. (77,6%) – освоили организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства. За счет собственных средств финансировалось 67% инвестиций в основной капитал. Оставшиеся 33% составили привлеченные средства, в том числе бюджетное финансирование, средства вышестоящих организаций, заемные средства и кредиты банков.