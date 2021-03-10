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Бывший руководитель «Авангарда» Виталий Волочинков назначен новым директором Томского театра драмы

Волочинков возглавлял дворец народного творчества около 15 лет
Анна Гассельбах
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Виталий Валерьевич Волочинков.

Виталий Валерьевич Волочинков.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором Томского театра драмы Виталия Волочинкова, который ранее руководил областным дворцом народного творчества «Авангард», сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Виталий Волочинков имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром. У него получилось сделать «Авангард» одним из ведущих культурно-досуговых учреждений страны, который неоднократно принимал мероприятия федерального уровня. Теперь ему предстоит придать второе дыхание театру драмы, - отметил глава региона.

Он добавил, что новому директору нужно решать и инфраструктурные задачи, главная из которых – добиться, чтобы реконструкция главного театра региона была включена в национальный проект «Культура».

Напомним, что ранее уволенный директор драмтеатра Геннадий Сокуров отправлен в отставку без объяснения причин. Сокуров, руководивший театром более 20 лет, был уволен приказом департамента культуры региона.

Однако он с этим решением не согласен и уже обратился в прокуратуру, в инспекцию по труду и планирует написать иски в суд с требованиями на восстановление в должности и возмещение морального ущерба. По его словам, он ничего такого не сделал, чтобы, отработав больше 20 лет, получив звание Почетного гражданина Томской области, быть уволенным по статье.

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