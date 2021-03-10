Бывший руководитель «Авангарда» Виталий Волочинков назначен новым директором Томского театра драмы

Виталий Валерьевич Волочинков.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором Томского театра драмы Виталия Волочинкова, который ранее руководил областным дворцом народного творчества «Авангард», сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Виталий Волочинков имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром. У него получилось сделать «Авангард» одним из ведущих культурно-досуговых учреждений страны, который неоднократно принимал мероприятия федерального уровня. Теперь ему предстоит придать второе дыхание театру драмы, - отметил глава региона.

Он добавил, что новому директору нужно решать и инфраструктурные задачи, главная из которых – добиться, чтобы реконструкция главного театра региона была включена в национальный проект «Культура».

Напомним, что ранее уволенный директор драмтеатра Геннадий Сокуров отправлен в отставку без объяснения причин. Сокуров, руководивший театром более 20 лет, был уволен приказом департамента культуры региона.

Однако он с этим решением не согласен и уже обратился в прокуратуру, в инспекцию по труду и планирует написать иски в суд с требованиями на восстановление в должности и возмещение морального ущерба. По его словам, он ничего такого не сделал, чтобы, отработав больше 20 лет, получив звание Почетного гражданина Томской области, быть уволенным по статье.

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