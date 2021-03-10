Сильный снег и ветер ожидаются в Томской области в ближайшие два дня

Синоптики и МЧС вновь предупреждают томичей об ухудшении погодных условий. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 марта в регионе и областном центре ожидаются сильный снег, ухудшение видимости, усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Также в некоторых районах возможны метели, гололедно-изморозевые явления, отложения мокрого снега и заносы на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Специалисты предупреждают томичей о возникновении чрезвычайных происшествий в связи с погодой. Могут случиться аварии на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушиться работа транспорта.

Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, чтобы избежать ДТП. При сильных порывах ветра томичам советуют отходить от шатких конструкций.