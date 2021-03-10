Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сквер памяти 166-й дивизии появится в Кировском районе Томска

Его планируют создать на ул. Советской, Кулева и Нахимова
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Работы студентов ТГАСУ передадут томским властям для разработки финального проекта по благоустройству территории.

Работы студентов ТГАСУ передадут томским властям для разработки финального проекта по благоустройству территории.

В администрации Кировского района Томска прошла презентация эскизных проектов Сквера памяти 166-ой стрелковой дивизии. Их представили архитекторы ТГАСУ. Сквер планируют разделить на прогулочную и мемориальную зоны, а также поставить уменьшенную копию памятника дивизии, который стоит под Смоленском. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Идея увековечивания памяти принадлежит участникам «Клуба друзей 166-ой стрелковой дивизии». Администрация Кировского района Томска обратилась к специалистам ТГАСУ для создания планировочных схем будущего сквера.

В сообщении пресс-службы вуза уточняется, что все пространство планируется разделить на две зоны: прогулочную и мемориальную. В центре сквера установят уменьшенную копию установленного под Смоленском памятника 166-ой стрелковой дивизии – десятиметровую стелу памяти с венчающей ее звездой. Около нее поставят артиллерийские орудия того времени.

– В сквере могут появиться прогулочные дорожки, скамейки, современная детская площадка, стенды с информацией о дивизии и схемой ее передвижения во время Великой Отечественной войны, – отмечает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры АФ ТГАСУ Валерий Залесов. – Территория будет озеленена. Хотелось бы на этом легендарном месте создать связь между прошлым и настоящим. Чтобы небольшой уютный сквер мог стать центром притяжения не только местных жителей, но и гостей города.

Напомним, 166-ая стрелковая дивизия была сформирована в Томске в 1939 году. Формирование отправилось на фронт с территории Красных казарм в районе современного Лагерного сада. Сейчас это пространство между улицами Советской, Кулева и Нахимова находится в запустении.