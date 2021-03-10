Сквер памяти 166-й дивизии появится в Кировском районе Томска

Работы студентов ТГАСУ передадут томским властям для разработки финального проекта по благоустройству территории.

В администрации Кировского района Томска прошла презентация эскизных проектов Сквера памяти 166-ой стрелковой дивизии. Их представили архитекторы ТГАСУ. Сквер планируют разделить на прогулочную и мемориальную зоны, а также поставить уменьшенную копию памятника дивизии, который стоит под Смоленском. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Идея увековечивания памяти принадлежит участникам «Клуба друзей 166-ой стрелковой дивизии». Администрация Кировского района Томска обратилась к специалистам ТГАСУ для создания планировочных схем будущего сквера.

В сообщении пресс-службы вуза уточняется, что все пространство планируется разделить на две зоны: прогулочную и мемориальную. В центре сквера установят уменьшенную копию установленного под Смоленском памятника 166-ой стрелковой дивизии – десятиметровую стелу памяти с венчающей ее звездой. Около нее поставят артиллерийские орудия того времени.

– В сквере могут появиться прогулочные дорожки, скамейки, современная детская площадка, стенды с информацией о дивизии и схемой ее передвижения во время Великой Отечественной войны, – отмечает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры АФ ТГАСУ Валерий Залесов. – Территория будет озеленена. Хотелось бы на этом легендарном месте создать связь между прошлым и настоящим. Чтобы небольшой уютный сквер мог стать центром притяжения не только местных жителей, но и гостей города.

Напомним, 166-ая стрелковая дивизия была сформирована в Томске в 1939 году. Формирование отправилось на фронт с территории Красных казарм в районе современного Лагерного сада. Сейчас это пространство между улицами Советской, Кулева и Нахимова находится в запустении.