Томичам о COVID-19: власти допускают, что прививки от коронавируса могут стать регулярными

По некоторым оценкам, коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к августу 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому с высокой долей вероятности прививаться от инфекции придется регулярно. Об этом сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

– Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно, – сказала зампред правительства.

Вице-премьер отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. «Сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», – подчеркнула она.

Ранее Голикова сообщила в интервью ТАСС, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация продолжится такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.

Добавим, с июня 2020 года в России проводится регулярная оценка популяционного иммунитета к COVID-19. Эту программу разработал Роспотребнадзор, исследования проводят восемь НИИ и 20 территориальных управлений и центров гигиены федеральной службы.