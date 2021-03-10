Масленица-2021: сколько томичи потратят на приготовление блинов в этом году

В этом году стоимость набора продуктов для блинов составила 141,45 руб., в феврале 2020-го года она была равна 128,65 руб. Фото: пресс-служба Томскстата.

В 2021-м Масленица отмечается с 8 по 14 марта. По информации Томскстата, жители региона в этот раз потратят больше денег на подготовку стола к празднику: все необходимые продукты для приготовления блинов, кроме соли, за год подорожали. Поэтому за общий набор придется отдать на 10% больше, чем в 2020-м.

– По городам Томской области в феврале 2021 года самая низкая стоимость набора продуктов для приготовления блинов в г. Асино – 136.00 рублей, а самая высокая в г. Колпашево – 156.90 рублей, – говорится в сообщении Томскстата.

При этом неизменной осталась только цена на соль, все остальные ингредиенты подорожали. Так, стоимость молока на конец февраля была 61,13 руб. за литр – прирост за год составил 0,39%. Сливочное масло увеличилось в цене на 3,42% и стоит теперь 25,43 руб. за 50 г. Пшеничная мука тоже подорожала на 19,17% – за 400 г томичам придется отдать 15,48 руб.

Больше всего цены взлетели на сахар – на 53,92% – теперь 60 г стоит 3,14 руб. Куриные яйца также стали дороже на 29,56%, 4 штуки в Томске можно купить за 29,41 руб. 50 г подсолнечного масла в этом феврале стоит 6,82 рубля – цена взлетела на 26,3%.