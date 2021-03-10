Движение транспорта по ул. К. Маркса в Томске ограничено на сутки

Томичей просят заранее выбирать другие пути проезда к местам своего назначения.

Сегодня, 10 марта, движение автомобилей ограничено по улице Карла Маркса на участке от переулка Ванцетти до переулка Карповского. Проехать там нельзя будет весь день до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Это связано с проведением бригадами СП «Тепловые сети» работ по восстановлению строительной части на тепломагистрали №6 под проезжей частью по ул. К. Маркса, – говорится в сообщении.

В городской мэрии также просят томичей заранее выбирать для движения другие пути.