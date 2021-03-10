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Пожарные Томска эвакуировали 18 человек при возгорании в пятиэтажке

30 спасателей участвовали в ликвидации огня
Ксения ГОРЮНОВА
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Общая площадь пожара, который произошел на первом этаже пятиэтажки, составила 42 кв. м.

Общая площадь пожара, который произошел на первом этаже пятиэтажки, составила 42 кв. м.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 9 марта, в Ленинском районе Томска на ул. Интернационалистов, 9, произошел пожар на первом этаже панельного жилого дома. Специалисты эвакуировали 17 взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7:19. Пожар был ликвидирован в 7:42, было задействовано семь единиц техники и 30 человек.

– На момент прибытия первого подразделения шел густой дым с окон первого этажа. Пожарные по лестничным маршам из подъезда эвакуировали 18 человек, из них одного ребенка, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в помещении службы доставки суши. Там сгорело оборудование, обгорела обшивка стен и потолка. Площадь возгорания составила 42 кв. м. Причина пожара выясняется.

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