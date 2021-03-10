Спросите эксперта: управление Роспотребнадзора проводит горячую линию для жителей Томской области

В отделе защиты прав потребителей ответят на любые вопросы – не только о загрязнении пластиком. Фото: Олег Укладов

С 9 по 19 марта Управление Роспотребнадзора по Томской области организует работу всероссийской горячей линии по защите прав потребителей.

Она приурочена к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта. В 2021 году международная дата пройдет под девизом «Tackling Plastic Pollution» – «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».

Интересующие вопросы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону горячей линии 8 (800) 350-41-56 с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (с понедельника по пятницу).

Как говорится в сообщении ведомства, дополнительно каждый потребитель может ознакомиться с памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей. Здесь же размещена информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.

Наконец, граждане могут обращаться со своими вопросами в Единый консультационный центр Роспотребнадзора круглосуточно по телефону 8 (800) 555-49-43.