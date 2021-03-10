Прогноз погоды 10 марта в Томской области: температура днем составит -1…-6°С

В регионе местами возможны порывы ветра до 14 м/с и небольшие осадки в некоторых районах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным региональных синоптиков, 10 марта в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В областном центре без существенных осадков. Температура ночью составит -11…-13°С, днем -2…-4°С.

По Томской области пройдет небольшой, местами умеренный снег, по юго-востоку преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ночью температура воздуха опустится до -9…-14°С, местами до -22°С. Днем будет -1…-6°С, в некоторых районах до -11°С.