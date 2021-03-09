Юные спортсменки из Томска привезли медали с первенства по фитнес-аэробике

Томские девушки завоевали награды на соревнованиях Сибири и Дальнего Востока

Воспитанницы томской детско-юношеской спортивной школы «Кедр» успешно выступили на первенстве Сибирского и Дальневосточного округов по фитнес-аэробике. Соревнования прошли с 6 по 7 марта в Красноярске.

Команда «Актив» в возрастной категории 11-13 лет в дисциплине «аэробика» заняла 2 место, также спортсменки взяли «серебро» в дисциплине «степ-аэробика», сообщает сайт департамента по спорту и молодежной политике Томской области.

В возрастной категории 14-16 лет в дисциплине «аэробика» сильнейшей стала команда «Микс». В той же возрастной категории в дисциплине «степ-аэробика» второе место заняла команда «Микстайл».

К соревнованиям команды подготовила тренер-преподаватель ДЮСШ «Кедр» Татьяна Дермановская.

В апреле команда «Актив» – члены сборной Томской области по фитнес-аэробике – отправится на первенство России, которое пройдет в Москве.