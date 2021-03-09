Вниманию томичей: правительство усиливает контроль над ценами на потребительском рынке

Каждое министерство и ведомство будет контролировать цены в своем сегменте потребительского рынка. Фото: Ксения Высотина

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством РФ, сообщил во вторник, 9 марта, официальный портал government.ru. Предполагается, что это позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.

Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования.

Распоряжением, которое подписал Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. В этом списке Минсельхоз, Минпромторг, Минздрав, Минэнерго, Минцифры, Минстрой, Минтранс, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, а также Ростуризм и Росалкогольрегулирование.

Напомним, в Управлении ФАС по Томской области действует горячая линия по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары: телефон 51-65-97.