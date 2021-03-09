В Томской области местные рыбаки победили на соревнованиях в ловле на мормышку

Томские рыбаки оказались лучшими в региональном чемпионате по рыболовному спорту Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Областной чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» прошел 7 марта в селе Мельниково Шегарского района на озере Родниковом.

В турнире участвовали 33 спортсмена из Томской и Новосибирской областей, сообщает портал администрации региона.

В личном первенстве сильнейшим стал Юрий Ивашков из села Кожевниково, который поймал 3 килограмма 762 граммов рыбы. На втором месте – томич Алексей Кравцов, бронзовый призер – Виктор Ильин из Кожевникова.

В командном зачете победила сборная Кожевниковского района «13 кордон». Всего в чемпионате приняли участие 11 команд.