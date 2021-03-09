«Студенческая весна СПО»: в Томской области стали известны призеры фестиваля

В Томске прошел смотр талантов студентов колледжей и техникумов региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Объявлены призеры и победители фестиваля «Студенческая весна» в колледжах и техникумах Томской области.

Участниками фестиваля стали 400 студентов из 24 профессиональных образовательных организаций региона, звания лауреатов удостоены более 130 конкурсантов, сообщает портал администрации области.

Кроме традиционных номинаций, в программу фестиваля 2021 года были включены специальные: «Мисс и Мистер Студенческая весна СПО», «В шаге от победы», «Приз зрительских симпатий», «Лучшая театрализованная программа» и «Удивительная пятерка актеров».

По итогам всех конкурсных этапов, призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место – Томский государственный педагогический колледж, второе – Томский аграрный колледж, третье место – Томский техникум информационных технологий.

Победители регионального этапа, а также лучшие творческие номера «Студенческой весны СПО» представят учреждения профобразования на областном этапе фестиваля «Томская студенческая весна», который пройдет в апреле 2021 года.

Фестиваль «Студенческая весна в системе профессионального образования» является этапом областной программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и ежегодно проводится в рамках флагманского проекта «Творчество» Молодежного центра СПО.

Трансляцию Гала-концерта можно посмотреть в группе Молодежного центра Вконтакте.