Власти: самозанятые граждане в Томской области получили государственную поддержку

По областному закону доход самозанятого томича не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Вступили в силу поправки в областной закон, которые позволят самозанятым гражданам получать государственную поддержку аналогичную той, которая сейчас предусмотрена для малого и среднего бизнеса.

На 55-м собрании в конце феврале 2021 года депутаты Законодательной Думы региона единогласно поддержали изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области».

Как отмечено в пресс-релизе облдумы, среди преимуществ нового налогового режима освобождение от обязанности сдавать отчетность и применять контрольно-кассовую технику, добровольная уплата страховых взносов, возможность справкой из приложения подтвердить доход, например, для получения кредита, а также право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.

- С принятием поправок самозанятые получили возможность на получение льготного кредита и льготного лизинга в областном фонде микрофинансирования, а также право на гарантийную поддержку в виде поручительства. Кроме финансовых мер, для них теперь предусмотрена и имущественная поддержка. Ранее госимущество на льготных условиях было доступно только для субъектов МСП, - пояснил председатель думского комитета по экономической политике Виктор Власов.

Что касается ограничений, самозанятые не должны иметь работодателя и привлекать наемных работников по трудовым договорам. Они не могут заниматься продажей подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке; перепродажей товаров, имущественных прав; добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; услугами по доставке товаров для других компаний; передачей имущественных прав на нежилое имущество; деятельностью по договорам поручения, договорам комиссии и агентским договорам. Кроме того, доход самозанятого в Томской области не должен превышать 2,4 млн руб. в год.