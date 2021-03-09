Томским родителям: процедура организации детских туров будет упрощена

Согласно опросу ОНФ, многие родители отказались покупать своим детям путевки из-за ранее принятых нововведений. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале марта ОНФ обратился к зампредседателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложениями по упрощению процедур организации детских туров. В частности, эксперты говорили об отмене либо упрощении требования предоставлять нотариально заверенное согласие при заселении несовершеннолетних в гостиницу. Правительство планирует внести изменения в правовые акты, сообщает пресс-служба ОНФ.

Напомним, с января 2021 года вступило в действие несколько законов, которые создают дополнительные барьеры для туристов. Одним из них стало предоставление нотариально заверенного согласия для несовершеннолетних.

В сообщении отмечается, что в связи с этим наблюдаются массовые отказы родителей от покупки детям туристических поездок. Для семей возникает дополнительная статья расхода: услуги нотариуса. Также не у всех родителей есть возможность личного присутствия у специалиста для оформления согласия в рабочее время.

– Правительство услышало призыв ОНФ и чаяния обратившегося к нам сообщества туроператоров в сфере детского туризма. Нотариальное заверение обходится родителям в 20-40% от стоимости экскурсионного тура: путевка стоит 4,5 тысячи, а нотариальное заверение – 2 тысячи рублей. Для малообеспеченных семей это серьезная нагрузка. Облегчение процедуры – правильное решение, и оно поможет родителям хоть на время убрать детей в оздоровительный сезон от компьютера, – сказала начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ Любовь Солдаткина.