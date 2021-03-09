Юные томичи взяли пять медалей на первенстве России по универсальному бою

Наш регион представляли пять томичей – все они заняли призовые места. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Первенство России по универсальному бою в классической версии прошло в Калужской области. В соревнованиях участвовали юноши и девушки от 14 до 17 лет. Томскую область представляли пять воспитанников Центра спортивных единоборств «Легион», все они заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Золотым медалистом по итогам соревнований стал Максим Новиков, «серебро» завоевала Валерия Беспятая, «бронза» – на счету Игоря Голозубцева, Олега Сурихина и Максима Фарина. Спортсмены тренируются под руководством Евгения Ветрова, – говорится в сообщении.

Всего в турнире приняли участие более 300 лучших бойцов из 37 регионов страны. Сейчас томичи готовятся выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок 18-20 лет. Эти соревнования пройдут в Санкт-Петербург с 11 по 14 марта.