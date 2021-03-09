Коммунальщики Томска направят силы на уборку тротуаров от наледи и снежной «каши»

В выходные дни специализированная техника работала на 52-х улицах, а также в томских парках. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Во время селекторного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер обратил внимание на необходимость сосредоточить силы на уборке пешеходных тротуаров и жилых кварталов – обслуживающие организации обязаны очистить дворы, выезды из них и кровли, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В ходе ежедневных объездов можно было убедиться – если дороги сегодня находятся в удовлетворительном состоянии, то пешеходные зоны – тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, пешеходные переходы, сами остановки – требуют дополнительного внимания. Коммунальщики должны в ближайшие сутки убрать с этих участков наледь, снежную «кашу», – приводятся в сообщении слова Михаила Ратнера.

Также и.о. мэра поручил компании «Зеленстрой» навести порядок на пешеходном бульваре по пр. Кирова между пр. Ленина и ул. Советской: сколотить уплотнившийся снег и убрать наледь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за три выходных дня на полигоны доставлено более 20 тысяч тонн снега, из которых порядка 730 тонн – с участков возможного подтопления. Всего были очищены 52 улицы. Также 315 тонн снега вывезено с томских парков и скверов, техника за эти дни работала по 55 адресам. Сегодня специалисты очищают территории Лагерного сада и Новособорной площади.