Томская область вошла в десятку регионов-лидеров по доступности ипотеки

По сравнению с прошлым годом в рейтинге доступности ипотеки произошли изменения: Томская область смогла попасть в топ-10 регионов. Фото: Иван Макеев

РИА Новости провело исследование, в котором выявило доступность ипотеки в разных регионах. Так, Томская область, по сравнению с прошлым годом, улучшила свои позиции – регион смог войти топ-10 (в 2020-м – он занимал 11-е место).

Согласно результатам исследования, Томская область в 2021-м году находится на 9 месте в рейтинге. В 2020-м доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, составила 46,3%. В 2019-м этот показатель составлял 41,3%, а еще годом ранее – 40,2%.

При этом лидерами по доступности ипотеки среди всех российских регионов стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ. В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа.

По мнению аналитиков, 2020 год для ипотечного кредитования в России стал удачным – было заключено рекордное за всю историю количество договоров. В целом во время пандемии доступность жилья увеличилась из-за льгот, но в некоторых регионах выросли цены на недвижимость.