Четыре томича на снегоходах попали в полынью на этих выходных

В связи в повышением температуры воздуха лед на водоемах начинает стремительно разрушаться.

Четыре человека в возрасте от 61 года до 72 лет передвигались по льду на двух снегоходах и попали в полынью. Происшествие произошло у деревни Барабинка Томского района на противоположной стороне реки Томь. Один из снегоходов частично затонул, а одежда у некоторых рыбаков промокла, сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

– На место происшествия были направлены сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы. К полуночи спасатели с помощью снегохода и аэролодки эвакуировали жителей села Кафтанчиково на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, – говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России предупреждают: выходить на весенний лед опасно. Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастным случаям. Выезд техники разрешен только на оборудованных ледовых переправах.

Также в МЧС добавляют, что вода уже поднимается на реке Обь. За выходные дни уровень воды в реке у села Молчаново поднялся сразу на 40 см.