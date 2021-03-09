Команда томских росгвардейцев вошла в число победителей на турнире по тактической стрельбе

Победители соревнований получили кубки, медали и памятные подарки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Томские росгвардейцы приняли участие в открытом межрегиональном турнире по тактической стрельбе, который прошел в Республике Алтай. Он был посвящен памяти сотрудников местного отряда мобильного особого назначения, погибших при исполнении служебного долга. Томичи заняли несколько призовых мест на соревнованиях, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

Отмечается, что весь турнир был разбит на два этапа, в которые входили упражнения по стрельбе разного уровня сложности.

– В командной эстафете команда томского ОМОН Росгвардии заняла 1 место, в этапе «боевой двойки» и «полосе разведчика» – 1 место, «пистолете» – 2 место, – говорится в сообщении.

В общем, по итогам соревнований, томская команда заняла третье место. Всего в турнире приняли участие более 100 стрелков из 18 команд, представляющих ОМОН, СОБР Новосибирска, Омска, Тывы, Томска, Северска, Кемерово, Барнаула, Бийска, Республики Алтай, а также других представителей силовых ведомств.