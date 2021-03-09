Коронавирус: когда томичам ждать третьей волны пандемии

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в нашем регионе, как по всей стране, в середине весны. Спад произойдет, предположительно, в конце мая.

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в нашем регионе, как по всей стране, в середине весны. Спад произойдет, предположительно, в конце мая. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщил порталу инфекционист одной из московских клиник Евгений Тимаков, рост количества заболевших коронавирусом ожидается в середине весны. Это произойдет из-за того, что иммунитет у тех, кто переболели коронавирусом в легкой и бессимптомной форме, уже не будет таким сильным, люди смогут заболеть повторно.

Кроме того, добавил Тимаков, весной традиционно происходит сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями, а это тоже снижает иммунитет.