8 марта в Томске: росгвардейцы устроили концерт для томичек посреди торгового центра

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, в честь Международного женского дня творческий коллектив военного оркестра северской нацгвардии подарил праздничной концерт томичкам прямо в торговом центре.

Трио музыкального оркестра выступили перед публикой с музыкальной программой, состоящей из джазового и эстрадного направления. Посетители центра смогли насладиться живым исполнением музыкальных композиций таких легендарных артистов как Эрос Рамаззотти, Дюк Эллингтон, и многих других.

Под музыкальное сопровождение томички еще и получили комплимент от Росгвардии в виде тюльпанов.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина