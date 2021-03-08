В праздник – о томичках: наши сограждане больше всего ценят в женщине доброту и отзывчивость

Согласно опросу, интеллект, ум и образованность завершают топ-3 самых ценных женских качеств. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное к Международному женскому дню. Выяснилось, в частности, что больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27% опрошенных). Чаще об этом сообщали сами женщины (31%).

На втором месте стоят красота и привлекательность (20%), причем эти качества больше ценят мужчины (29%). Интеллект, ум и образованность завершают топ-3 самых ценных женских качеств (19%). Также во главе списка: честность и искренность (18%), верность и преданность (18%), семейность и умение быть хорошей матерью (14%).

Бытовые обязанности россияне распределяют чаще поровну. Выбор продуктов и приготовление еды, по мнению 65% опрошенных, – общее дело партнеров. Преимущественно так считают молодые респонденты 18-35 лет (75-77%). Менее трети склоняются к мнению, что это женская прерогатива (28%); чаще это граждане старшего возраста (34% в группе 60+).

По мнению 61% россиян, уборка и наведение порядка в доме – обязанность и мужчин, и женщин. Так большей частью думают мужчины (66%). Считают, что порядок скорее зависит от женщины, 36% опрошенных (чаще сами представительницы прекрасного пола – 42%).

Мелкий ремонт, устранение неисправностей в доме – скорее мужская обязанность, отметили 78% россиян (чаще мужчины – 88%). Полагают, что эту обязанность стоит разделить, 18% опрошенных; чаще женщины (26%) и молодежь 18-24 лет (30%).

Отвечая на вопрос, кого из наших современниц-россиянок можно назвать настоящей женщиной, респонденты выделили прежде всего Аллу Пугачеву (6%), Софию Ротару и Валентину Матвиенко (по 3%).

Настоящая женщина должна беречь семейный очаг (32%), заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%). По всем приведенным ответам эти суждения чаще высказывали сами виновницы сегодняшнего торжества.