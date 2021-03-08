Юные дзюдоисты из Томска стали чемпионами на соревнованиях «Масленица»

Молодые спортсмены-дзюдоисты отличились на городских соревнованиях в родном городе

В спортивном томском комплексе «Эльбрус» состоялись городские соревнования по дзюдо «Масленица».

Масленицу на татами отметили 156 юных борцов из Томска, Северска, Шегарского района, а также из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Прокопьевска, Искитима, Ленинска-Кузнецкого.

Чемпионами в разных возрастных и весовых категориях стали воспитанники томского спортивного клуба дзюдо «Сибирь» Владимир Шпилькин, Варвара Торгонская, Анастасия Большанина, Злата Петрина, Виктория Кушнарева, Майя Коростелева, Михаил Вараксин, Захар Бердников, Ярослав Кузнецов, Егор Семенов, Артем Венидиктов, сообщает сайт «СпортЛатат».

Турнир с участием дзюдоистов из разных городов Сибирского федерального округа прошел при поддержке крупнейшего отечественного завода МДФ «Латат».