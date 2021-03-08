Томичам на заметку: детей без билета запретили высаживать из пассажирского транспорта

Контролеры получили право проверять у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Фото: Мария ЛЕНЦ

Водители и контролеры в автобусах, троллейбусах и других видах городского электрического транспорта не имеют права высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого. Эти и другие новые правила, записанные в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, вступили в силу 7 марта 2021 года. Их действие распространяется как на городской, так и на междугородный пассажирский транспорт.

Если ребенок едет без билета один, высадить его не могут, но если его сопровождает взрослый человек, то высадят обоих. Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая несовершеннолетнего одного, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность.

Кроме того, по новым правилам льготники должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготу, и предъявлять их контролерам по требованию. Если нужных документов при себе не окажется, придется оплатить проезд или сойти на ближайшей остановке.

Контролеры также получили право проверять документы, удостоверяющие личность. То есть, например, пассажир с именным билетом обязан будет по требованию предъявить паспорт.

В целом введены единые правила контроля за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Раньше правила различались в зависимости от региона, уточняет «Российская газета».

Права утверждать порядок контроля за оплатой проезда, подтверждать возможность бесплатного или льготного проезда на регулярных маршрутах и устанавливать ответственность закреплены за региональными властями. На межрегиональных маршрутах (кроме смежных) устанавливать правила будет правительство России.