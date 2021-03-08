В Томске днем 8 марта синоптики ожидают теплую погоду и снег

Весна в Томской области набирает силу

Местные синоптики ожидают 8 марта в Томской области и областном центре погоду облачную с прояснениями. Днем по региону будет идти снег, местами сильные осадки и отложение мокрого снега. Температура днем +1…-4 °С, местами до -9 °С. Ночью снег, по югу преимущественно без осадков, по западу сильный снег. Ветер южный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 8-13 м/с местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью –-12…-17 °С, местами -6…-11 °С.

По г. Томску ночью и днем облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. Ветер южный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура днем +1…-1°С. Температура ночью -12…-14 °С.