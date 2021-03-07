МЧС предупреждает томичей о сильном ветре и снегопаде 8 марта

Специалисты МЧС советуют жителям держаться подальше от шатких конструкций. Фото: Олег Укладов

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в области ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 16-21 м/с. На дорогах снежные заносы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП, – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию во время движения, а также избегать резких маневров и обгонов. Следует быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра томичам советуют держаться подальше от шатких конструкций.

В сообщении пресс-службу МЧС говорится, что руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано предпринять профилактические меры и держать ситуацию под контролем.