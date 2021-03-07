За сутки 35 человек заболели коронавирусом в Томской области

За сутки в регионе от коронавируса никто не скончался; за весь период жертвами инфекции стали 326 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 7 марта, в Томской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 552 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 86 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 765 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 44,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,84.

За последние сутки в стране выявлено 10 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 368 пациентов скончались, 11 576 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 322 776 человек, 89 094 скончались, 3 911 924 выздоровели.