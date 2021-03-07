Томские фристайлисты завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях

Томские фристайлисты в общей сложности взяли 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Фото: инстаграм-аккаунт федерации фристайла Томской области.

Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплинах могул и парный могул прошли в городе Чусовой (Пермский край). Томские спортсмены успешно выступили на турнире и смогли завоевать 12 медалей разного достоинства, сообщает федерация фристайла региона в своем Instagram.

В дисциплине могул в категории участников 2007 года рождения и младше весь пьедестал заняли томички: Алиса Брюханова заняла первое место, Виктория Личман – второе, Милана Карабатова – третье. Юноши также взяли медали – «золото» у Мансура Рафикова, «бронза» у Михаила Гана.

В категории участников 2001-2006 годов рождения по могулу первое место среди девушек заняла Ангелина Чеботарева, второе место у Юлии Семенюк, среди юношей третье место взял Владислав Фаломкин.

Томские спортсмены заняли призовые местам и в другой дисциплине – парный могул. Среди девушек-спортсменок 2007 года рождения и младше «золото» взяла Алиса Брюханова, «серебро» Виктория Личман, у юношей второе место занял Мансур Рафиков. Юлия Семенюк в категории участников 2001-2006 годов рождения также стала первой.

Томичи выступали под руководством тренеров Артема и Анны Валинтеевых, а также Владимира Тюменцева. Помимо наших спортсменов, в соревнованиях участвовали фристайлисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманской области, Пермского и Красноярского краев.