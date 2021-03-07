Исследование: женщины в Томской области готовы зарабатывать на 12 тыс. рублей меньше мужчин

К сожалению, представительницы слабого пола более скромны в своих зарплатных ожиданиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, за какую зарплату готовы работать женщины и мужчины. Как показал анализ резюме соискателей из Томской области, в 2020 году средние зарплатные ожидания женщин составили 28 тыс. руб., что в 1,4 раза меньше мужских зарплат (в среднем 40 тыс.).

При этом средние зарплатные предложения в вакансиях, на которые работодатели чаще приглашали на собеседования женщин-томичек, составили 28 тыс., а для мужчин – 35 тыс. руб.

Вакансии с самыми высокими зарплатами для женщин обычно относились к сферам «Высший менеджмент» (45 тыс.), а также «Строительство», «Домашний персонал», «Автомобильный бизнес», «Добыча сырья», «Страхование» (40 тыс.). Мужчин в тех же сферах чаще приглашали на вакансии с более высокой заработной платой, например, на топ-менеджерские позиции – 57 тыс. руб., в сфере добычи сырья – 60 тыс.

Существенная разница в мужских и женских зарплатах оказалась в сфере «Домашний персонал», где представителям сильного пола готовы платить на 25 тыс. руб. больше. Заметно отличаются предложения в пользу мужчин в профессиональных сферах «Государственная служба» (23,5 тыс.), «Добыча сырья» и «Автомобильный бизнес (20 тыс.), «Высший менеджмент» (12,5 тыс.).

В сфере высшего менеджмента в Томской области кандидатов-мужчин оказалось вполовину больше, при этом они заявляли более высокие зарплатные ожидания: в среднем 194 тыс. руб., тогда как женщины – 66 тыс.

В службе исследований hh.ru отметили, что резюме женщины-руководителя с самыми высокими зарплатными ожиданиями в регионе относилось к сфере «Транспорт, логистика». Соискательница хотела бы зарабатывать 525 тыс. руб., при этом готова обеспечивать прибыль предприятию от миллиона рублей.