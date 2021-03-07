Гоголедица и снежные заносы: погода в Томской области 7 марта

Сильный ветер, осадки, снежные заносы и гололедица ожидают томичей сегодня.

По данным региональных синоптиков, 7 марта в Томской области и областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-19 м/с, в Томске днем 15-16 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

В регионе синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, днем умеренный, в отдельных районах – небольшой. Температура воздуха в темное время суток опустится до -5…-10°С, местами до -15°С, в светлое время будет 0…-5°С, местами до -10°С.

В Томске ночью и днем пройдет снег. Температура в темное время суток составит -6…-8°С, в светлое -2…-4°С.